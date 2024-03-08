Накачував препаратами та гвалтував: на Закарпатті лікар роками "розважався" з пацієнтами

Кар'єра лікаря закінчилася, коли під час одного з таких інцидентів його "застукав" колега

Кричущий інцидент стався у Закарпатській області, де лікар Іршавської лікарні на робочому місці надавав пацієнтам препарати, які викликали втрату свідомості, а потім гвалтував їх. Судячи з усього, таке відбувалося роками.

Про це написав журналіст Віталій Глагола. За його даними, підозрюваний – лікар Ковач Юрій Степанович.

Під час дії препарату, користуючись тим, що пацієнт або без свідомості, або не розуміє, що відбувається навкруги, Ковач здійснював різноматні дії сексуального характеру стосовно жертв. Свої "подвиги" він фільмував на камеру власного телефону: під час обшуків у лікаря знайшли кілька сотень відео та фото інтимного характеру, де він "розважається" з непритомними пацієнтами.

"Також, якщо жертва сексуальних втіх цього хворого покидька телефонувала йому, то в нього на заставці з'являлося фото жертви інтимного характеру, яке він робив раніше", – написав Глагола.

Хворі "ігрища" закінчилися, коли під час одного з таких інцидентів Ковача "застукав" колега, який повідомив у поліцію. Зараз правоохоронні органи вже повідомили Ковачу про підозру, йому загрожує до семи років за ґратами.

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