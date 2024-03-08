"Нам не понравится": экономист спрогнозировал, что будет с пенсией в Украине после войны

Украине нужен приток мигрантов и возвращение беженцев

То, что будет с пенсиями в Украине после войны, напрямую связанно с тем, сколько наших граждан вернется назад. А каждый день затягивания войны уменьшает готовность возвращаться.

Такое мнение выразил экономист Павел Шеремета в интервью "РБК-Украина". По его прогнозам, в настоящий момент, по оптимистическому прогнозу, в Украину после завершения войны готовы вернуться около половины граждан.

"Каждый день затягивания войны уменьшает готовность возвращаться. Если брать перспективу немного дальше, то там ситуация немного хуже. У нас происходит очень серьезное старение нации. На одного пенсионера не хватает работающих людей. Это при нынешней солидарной пенсионной системе", — говорит он и добавляет "Вообще эта система устарела и странная, как остаток советского союза. Давно нужно было сделать то, что сделали наши соседи. Соответственно, у стран Западной Европы и США всегда это было — индивидуальная пенсионная система, то есть когда ты откладываешь себе на пенсию. Для украинцев это болезненная тема, и власть это понимает. Но, к сожалению, ни одна власть так и не смогла провести пенсионную реформу. В результате у нас остается эта солидарная система. И перспективы для таких людей, как я, которые еще не на пенсии, но уже приближающиеся к этому, призрачны. Я уже не говорю о молодых людях".

Он считает, что если не будет серьезного возвращения наших беженцев и если не будет увеличения нашего населения из-за притока иммигрантов, это создает серьезные вопросы на будущее. В связи с этим экономист порекомендовал украинцам как можно скорее перейти к планированию собственной пенсии.

"Хотя мне сложно представить, что пенсии не выплачиваются. Но эта пенсия нам не понравится, как сегодня она не нравится пенсионерам. Вы хотите иметь хорошую пенсию? Это ваша ответственность. Сейчас меньшинство людей работает на государство. Тем не менее практически все ожидают от государства пенсии. Подождите! Время изменилось. Государство не должно нести эту ответственность. Меня критикуют за то, что я это говорю, но ведь я не государство. Оно может решить, что будет нести эту ответственность. Просто я знаю кое-что о состоянии финансов в Украине. Соответственно, друзья, я говорю и себе, и вам, и нашим читателям, особенно молодым: забудьте о государственных пенсиях. Если я пол года проработал в правительстве, а остальное время — в частной экономике, то что мне должно государство? Ты всю жизнь работал в частном секторе, где твои сбережения? Я думаю, что нас жизнь заставит перейти на индивидуальное финансирование пенсий. Это то, что делает весь развитый мир", — подытожил Шеремета.

Напомним, ранее мы писали о том, как украинцам узнать размер будущей пенсии.