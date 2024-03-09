В Украине хотят существенно сократить Кабмин: какие министерства могут исчезнуть

Изменения могут произойти уже в ближайшее время

В Украине могут сократить правительство. Весной могут расформировать не менее 5 из 19 действующих министерств, хотя в правительстве для этого еще не созданы никакие рабочие группы.

Некоторые функции после сокращений будет исполнять офис премьера, то есть Центр правительства, пишет NV. По данным издания, о замене самого премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля речь сейчас не идет. Он всех устраивает, а после того, как возьмет на себя выполнение новых функций его ценность только возрастет.

"Шмыгаль не набрал такого количества негатива, из-за которого на него можно повесить все "грехи" и убрать с должности", — сказано в статье.

При этом отмечается, что на место главы Кабмина эксперты "примеряли" разные кандидатуры. Речь идет и о первом вице-премьере и министре экономики Юлии Свириденко и СЕО НАК "Нефтегаз Украины" Алексее Чернышеве.

Стоит отметить, что о сокращении правительства ранее уже говорили и президент Владимир Зеленский, и сам премьер Шмыгаль. Президент причиной таких решений назвал нехватку денег, а премьер анонсировал ликвидацию трети министерств.

"В первую очередь, "под нож" могут пойти министерства, у которых нет назначенных руководителей, или те, чьи функции фактически способны выполнять другие ведомства. Речь идет также об объединении "социальных" министерств", — пишет NV.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Денис Шмыгаль стал первым премьер-министром в истории современной Украины, который провел на этом посту четыре года. Он побил рекорд главы Кабмина времен правления беглого президента Украины Виктора Януковича Николая Азарова, который пробыл на этой должности чуть меньше четырех лет.