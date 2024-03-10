Є не тільки "план Б", а й "план С": у Раді розповіли, як Україна готується жити без допомоги США

Вона не уточнила, що являють собою ці плани

Через затримку західної фінансової допомоги Україна почала розглядати не лише "план Б", а й "план С". "План А" передбачав, що допомога Заходу почне надходити у січні.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. Вона нагадала, що Угорщина затримала чотирирічний пакет невійськової допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, який був узгоджений у середині лютого.

"Ми майже вичерпали наші можливості. Всі внутрішні ресурси використовуються для фінансування армії", – підкреслила Підласа.

Вона також зазначила, що український уряд веде переговори про додаткову бюджетну підтримку з іншими країнами G7, особливо з Японією та Канадою. Підласа підкреслила, що також розглядається можливість значного скорочення невійськових витрат і підвищення податків.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден заявив, що Україна може зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Для цього потрібно, щоб цивілізований світ надавав Україні якнайбільше допомоги, тому що поразка України матиме нищівні наслідки для свободи та демократії усюди.