"Псує репутацію": у Зеленського різко висловилися щодо історії з допомогою від США

Важливо розуміти, що 47 мільярдів із обіцяних 61 мільярдів залишаться в американському війську

Історії з допомогою від США досить дивна. Зволікання з ухваленням рішення про виділення грошей на військову допомогу псує репутацію Америки.

Таку думку висловив керівник Офісу президента Михайло Подоляк. Пояснення з цього приводу він надав в розмові з "Телеграф".

"Зі Штатами ситуація виглядає максимально дивно і парадоксально. На коні 61 мільярд доларів. Це пряма допомога Україні. З них 47 мільярдів – пряма військова допомога. Ці 47 мільярдів, грубо кажучи, залишаться в американському військпромі. На цю суму вони передадуть нам зброю, яку виготовлять на своїх заводах. Тобто робочі місця, держзамовлення тощо", — пояснив Подоляк.

Він підкреслив, що постійно проводиться аудит з урахуванням використання конкретного озброєння на полі бою та його вдосконалення. Тобто партнери України можуть у реальних бойових умовах апгрейднути своє озброєння та показати його усьому світу. Окрім того, вдале використання цієї зброї дозволяє рекламувати своїх виробників: "Наприклад, 2023 року дохідність військпрому США на глобальному ринку зросла на 56%". При цьому, за словами Подоляка, російська зброя поступово йде з ринків. Вивільняється більше простору для конкуренції.

Керівник ВП наголосив, що весь військовий бюджет США на цей рік близько 900 мільярдів. Україні із загальної суми можуть виділити близько 7% — 61 мільярд доларів.

"Виникає питання — на що мають витрачати ці кошти, якщо одне із ключових завдань США зараз реалізується у Східній Європі? Відбувається обнулення ключового опонента Штатів — Російської Федерації. Обнуляється репутація її армії, ВПК, відбувається перерозподіл над ринком зброї тощо. Це ключове завдання і для її виконання ви повинні витратити сім відсотків військового бюджету, який загалом і має витрачатися на ці потреби", — каже він.

Подоляк акцентував на тому, що ці сім відсотків по факту США вкладає у себе, у свою безпеку та у свою репутацію. Окрім того, таким чином Америка доводе, що є глобальним лідером та одноосібно прописує правила, а порушники цих правил будуть покарані.

"Абсурдно навіть обговорювати, але навіть зволікання ухвалення рішення про виділення цих семи відсотків вже псує репутацію США. Тоді постає питання — як можна бути глобальним лідером і в момент ключової кризи ви кажете: "Ні, для нас це дорого"?", — резюмував він.

Детальніше на цю тему читайте к ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "Якщо Росія не програє, то для Європи виникає загроза вічної війни": інтерв’ю з Михайлом Подоляком, ч.І"

Раніше "Телеграф" писав, що Подоляк назвав головну мету Путіна у війні з Україною.