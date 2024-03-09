"Встане вся Польща": польські фермери погрожують заблокувати всю країну

Наступна загальнонаціональна акція протесту відбудеться 20 березня

Переговори між польськими фермерами та прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким не принесли жодних конкретних результатів. Поляки обіцяють, що протести аграріїв посиляться.

Голова "Солідарності індивідуальних фермерів" Томаш Обшанський заявив, що прем'єр "приїхав ні з чим" на зустріч, а його слова про некомпетентних чиновників та хаос уряді свідчать про безлад у цій сфері. Передає польське видання "Polsatnews.pl".

"Була одна велика порожнеча. Прем'єр-міністр заявив, що у нього дуже некомпетентні чиновники, які не виконують покладених на них обов'язків. Звітів і висновків, які ними здійснюються, немає. Дуже багато хаосу. Він сказав, що візьметься за відставку деяких чиновників", — зазначив Обшанський.

Він також оголосив про нову акцію протесту, заплановану на 20 березня.

"Провінційні та повітові міста, дороги будуть перекриті. Вона буде ще сильнішою, ніж зараз. У аграріїв дуже велика проблема, тому що державної підтримки не видно, хоча прем'єр-міністр робить те, що може", — заявив голова "Солідарності індивідуальних фермерів".

Причиною невдоволення фермерів є відсутність державної підтримки, а також "зелений курс" ЄС, який, на їхню думку, шкодить польському сільському господарству.

Прем'єр-міністр Моравецький, за словами Обшанського, поскаржився на "зв'язані руки" й заявив, що нічого не може зробити.

Раніше "Телеграф" писав, що польські фермери влаштували масштабний протест у Варшаві. Була сутичка з поліцією.