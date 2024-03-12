Зеленський підписав закон про сперму військових: їм виправляли скандальну норму із утилізацією, що вийшло

Зберігання клітин можна буде продовжувати після трьох років

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №10448, що регулює збереження генофонду українського народу. Він, зокрема, дозволить зберігати та використовувати для народження дітей репродуктивні клітини загиблих військовослужбовців.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. За його словами, новий закон передбачає:

У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх безоплатне зберігання відповідно до цього Закону здійснюється протягом 3-х років з моменту загибелі цієї особи, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин;

Фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;

Установити, що волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього Закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", нещодавно в Україні вибухнув справжній скандал, коли депутати своїм рішенням вирішили утилізувати сперму українських військових.