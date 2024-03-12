Зеленский подписал закон о сперме военных: им исправляли скандальную норму с утилизацией, что получилось

Хранение клеток можно будет продлевать после трех лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10448, который регулирует сохранение генофонда украинского народа. Он, в частности, позволит хранить и использовать для рождения детей репродуктивные клетки погибших военнослужащих.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, новый закон предусматривает:

В случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого сохраняются, их безвозмездное хранение в соответствии с настоящим Законом осуществляется в течение 3-х лет с момента гибели этого лица, а по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продлено за счет другого лица, определенного в распоряжении лица в отношении собственных репродуктивных клеток;

Физическое лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти;

В случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, совершившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким образом ребенка;

Установить, что волеизъявление лица, совершенное и удостоверенное нотариально, к введению действие этого Закона относительно собственных репродуктивных клеток, является основанием применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", не так давно в Украине разразился настоящий скандал, когда депутаты своим решением решили утилизировать сперму украинских военных.