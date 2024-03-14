В Одесской области нашли застреленным пограничника: что известно

О происшествии было сообщено в правоохранительные органы

В Одесской области в одном из подразделений Госпогранслужбы обнаружили тело пограничника с огнестрельным ранением. По данному факту ведется расследование.

Об этом спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко рассказал "Телеграфу". Он подтвердил информацию из социальных сетей об обнаружении бездыханного тела пограничника.

"Так, в одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением. Что стало причиной смерти пограничника — устанавливают следственные органы", — сказал Демченко.

Он также добавил, что о происшествии было сообщено в правоохранительные органы. В то же время пограничным отрядом назначено служебное расследование, чтобы выяснить все детали".

Также издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники пишет, что происшествие случилось не на границе с Молдовой, как пишут в социальных сетях, а в пограничном подразделении под названием "Удобное".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Испании обнаружили мертвым российского пилота, который перегнал в Украину вражеский вертолет. В Главном управлении разведки Украины подтвердили смерть Максима Кузьминова. Его тело с огнестрельными ранениями было найдено 13 февраля на парковке в муниципалитете Ла-Вилла-Джойоза.