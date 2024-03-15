На Хмельницкой АЭС остановился энергоблок: что происходит

Россияне вбрасывают фейки об американском топливе

Отключение от сети второго энергоблока Хмельницкой АЭС не связано ни с аварийной ситуацией, ни с американским топливом для реакторов. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в руководстве НАЭК "Энергоатом".

Как стало известно, 13 марта второй энергоблок Хмельницкой АЭС был отключен от сети. В "Энергоатоме" дали официальное объяснение: отключение энергоблока произошло из-за "колебания параметра осевого сдвига ротора цилиндра высокого давления турбоагрегата с тенденцией увеличения".

Что это значит?

"Если просто: есть реактор, где топливо греет воду. Эта вода образует пар, который через парогенераторы и системы труб попадает и крутит турбину, которая непосредственно и производит электроэнергию. Вот и есть проблемные моменты с оборудованием этой турбины, а не реактором. То есть никакого. отношения к авариям это не имеет. Это не аварийная ситуация. Действительно, там есть вопросы по оборудованию. Его просто вывели в ремонт, чтобы в следующем сезоне оно уже работало нормально", — пояснил собеседник издания в "Энергоатоме".

В то же время, российские паблики и пропагандистские СМИ начали разгонять информацию, что остановка энергоблока произошла из-за топлива американской компании Westinghouse, которое используют на Хмельницкой АЭС взамен топлива "Росатома".

"Но это абсолютный фейк. Не надо на него реагировать. Там механические проблемы с оборудованием. Не с реактором, не с топливом. Речь идет о турбине, роторе и они не имеют никакого отношения к самому топливу. Они физически находятся отдельно", — заверил собеседник "Телеграфа".

По данным источника издания, уже в следующем отопительном сезоне второй энергоблок будет работать в штатном режиме.

"Пока трудно сказать, сколько продлятся эти ремонтные работы. Этот момент изучается, но до следующего отопительного сезона он [энергоблок] точно будет работать", — резюмировал наш собеседник.

Напомним, что ранее в Минэнергетики назвали "фантастической" идею россиян запустить Запорожскую АЭС на оккупированной территории.