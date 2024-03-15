Екс-нардеп і боєць ЗСУ розповів, як вирішити питання облав на вулицях: "Давайте використовувати ефективних людей"

Потрібно ефективніше використовувати тих, хто готовий воювати, переконаний він

Потреба примусової мобілізації була б набагато меншою, якби існували правові механізми для більш ефективного використання добровольців там, де потрібні фахівці. Під час розробки законопроєкту про мобілізацію думку кваліфікованих військових не врахували.

"Якщо говорити конкретно по законопроєкту, я впевнений, що ніхто взагалі кваліфікованих військових не питав, що дійсно потрібно. Питали якихось штабних пацюків, які не розуміють, що необхідно на фронті, і мислять категоріями Другої світової війни", — пояснив "Телеграфу" екснардеп, а нині військовослужбовець Ігор Луценко.

На його думку, потреба у примусовій мобілізації була б значно меншою, якби Сили оборони України мали правові механізми ефективніше використовувати добровольців там, де потрібні фахівці. Крім того, було б краще, якби фахівці, в яких немає потреби у своїх частинах, могли б ефективно та швидко переводитися до інших підрозділів. За його словами, зараз це займає в середньому 6-9 місяців.

"І тоді, можливо, виявиться, що і боєздатність армії зросте, і потреба в таких масових залученнях, облавах на вулицях буде не така вже висока. Але давайте використовувати лише ефективних людей, хто уже хоче воювати", — вважає Луценко.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Популізм проти мобілізації: коли Рада проголосує законопроєкт і кому нададуть відстрочку

Як раніше повідомляв "Телеграф", ухвалення Верховною Радою закону про мобілізацію може бути прискорене закритими зустрічами парламентаріїв з військовим керівництвом України. А необхідна підтримка під час голосування буде забезпечена депутатськими групами "За майбутнє", "Довіра" та колишніми депутатами від забороненої партії "ОПЗЖ", які зараз в інших фракціях.