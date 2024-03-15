Экс-нардеп и боец ВСУ рассказал, как решить вопрос облав на улицах: "Давайте использовать эффективных людей"

Нужно более эффективно использовать тех, кто готов воевать, убежден он

Потребность в принудительной мобилизации была бы гораздо меньше, если бы существовали правовые механизмы для более эффективного использования добровольцев там, где нужны специалисты. При разработке законопроекта о мобилизации мнение квалифицированных военных не учли.

"Если говорить конкретно по законопроекту, я уверен, что никто вообще квалифицированных военных не спрашивал, что действительно нужно. Спрашивали каких-то штабных крыс, которые не понимают, что необходимо на фронте, и мыслят категориями Второй мировой войны", — пояснил "Телеграфу" экс-нардеп, а ныне военнослужащий Игорь Луценко.

По его мнению, потребность в принудительной мобилизации была бы гораздо меньше, если бы Силы обороны Украины имели правовые механизмы более эффективно использовать добровольцев там, где нужны специалисты. Кроме того, было бы лучше, если бы специалисты, в которых нет необходимости в своих частях, могли бы эффективно и быстро переводиться в другие подразделения. По его словам, сейчас это занимает в среднем 6-9 месяцев.

"И тогда, возможно, окажется, что и боеспособность армии возрастет, и потребность в таких массовых привлечениях, облавах на улицах будет не столь высока. Но давайте использовать только эффективных людей, кто уже хочет воевать", — считает Луценко.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Популизм против мобилизации: когда Рада проголосует законопроект и кому предоставят отсрочку

Как ранее сообщал "Телеграф", принятие Верховной Радой закона о мобилизации может быть ускорено закрытыми встречами парламентариев с военным руководством Украины. А необходимая поддержка во время голосования будет обеспечена депутатскими группами "За будущее", "Доверием" и бывшими депутатами от запрещенной партии "ОПЗЖ", которые сейчас в других фракциях.