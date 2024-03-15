Мобілізованим – списання кредитів, за неявку до ТЦК – сотні тисяч штрафу: опубліковано новий концепт мобілізації

В концепті пропонується низка заходів з мотивації та примусу до мобілізації

В Україні продовжується дискусія щодо посилення мобілізації. Перші варіанти законопроєктів на цю тематику отримали багато критики, але схоже, що влада врешті-решт розробила більш-менш прийнятний концепт мобілізації громадян до Збройних сил.

Концепт опублікував журналіст Юрій Бутусов. За його словами, цей концепт зараз вивчається у парламенті та саме під нього планується написати новий закон щодо мобілізації.

"Ось концепція мобілізації, яка розглядається у парламенті і під яку планується виписати черговий варіант закону — за два роки новий закон так і не змогли ухвалити", – написав він.

Судячи з опублікованого документа, пропонуються наступні зміни у процес мобілізації:

Демобілізація : за бажанням після 12 місяців на передовій. Жінкам дозволять демобілізуватись через 36 місяців у воєнний час (через 24 у мирний), чоловікам – у воєнний час тільки за рішенням ставки (через 24 місяці у мирний час).

: за бажанням після 12 місяців на передовій. Жінкам дозволять демобілізуватись через 36 місяців у воєнний час (через 24 у мирний), чоловікам – у воєнний час тільки за рішенням ставки (через 24 місяці у мирний час). Ротація : поширюється на всі підрозділи сил безпеки та оборони України. Строки та періоди визначають військові. Військові у віці 18-20 років на передову не попадають.

: поширюється на всі підрозділи сил безпеки та оборони України. Строки та періоди визначають військові. Військові у віці 18-20 років на передову не попадають. Верифікація статусу військовозобов'язаного : буде зроблено за прикладом адмінпослуг. Усі повинні будуть отримати сертифікат військовозобов'язаного, як аналог військового квитка.

: буде зроблено за прикладом адмінпослуг. Усі повинні будуть отримати сертифікат військовозобов'язаного, як аналог військового квитка. Повістки : фізичне вручення (врученою вважається з моменту отримання), та все ж таки в електронному вигляді (врученою вважається з моменту, коли громадянин відкрив електронну повістку). ОМС та бізнес звільнять від необхідності роздавати повістки на роботі.

: фізичне вручення (врученою вважається з моменту отримання), та все ж таки в електронному вигляді (врученою вважається з моменту, коли громадянин відкрив електронну повістку). ОМС та бізнес звільнять від необхідності роздавати повістки на роботі. Мотивація : діючим військовим – збільшення зарплати та спеціальні програми. Тим, хто пробув на передовій 12 місяців, списуються усі борги та кредити, розширюється список програм.

: діючим військовим – збільшення зарплати та спеціальні програми. Тим, хто пробув на передовій 12 місяців, списуються усі борги та кредити, розширюється список програм. Примус : за непроходження верифікації – штраф у 100 тис. грн , повторне порушення – штраф 200 тис. грн , ще одне порушення – блокування через суд можливості керувати автомобілем, виїзду за кордон, скасування виплат та пільг від держави, заборона брати кредити на 10 років. За неявку до ТЦК – аналогічні заходи.

: за непроходження верифікації – , повторне порушення – , ще одне порушення – можливості керувати автомобілем, виїзду за кордон, скасування виплат та пільг від держави, заборона брати кредити на 10 років. За неявку до ТЦК – аналогічні заходи. Бронювання : по 50% держслужбовців та силовиків. Усі співробітники українського ВПК.

: по 50% держслужбовців та силовиків. Усі співробітники українського ВПК. Відстрочка: усі наявні зараз категорії, які мають відстрочку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні готуються оновити законодавство про мобілізацію. В ньому пропонується зберегти норми про відстрочку від мобілізації для доглядачів за людьми з інвалідністю та для аспірантів.

Нагадаємо, що у вівторок, 12 березня, на засіданні Комітету Ради було прийнято одну з правок щодо нового законопроєкту. Вона передбачає зняття пропозиції з замороження рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою ухилянтів.