"Обов'язок кожного": у Мін’юсті розповіли, скільки засуджених можна мобілізувати до лав ЗСУ

У цьому питанні важко казати про якість конкретні цифри

Питання мобілізації судимих осіб й досі не вирішено, але у новому законопроєкті це можуть допустити. В Україні 26 тисяч осіб перебувають у місцях позбавлення волі, частину з них можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Про це пише "Суспільне", посилаючись на слова заступниці міністра юстиції України Олени Висоцької. Вона каже, що загалом в Україні близько 50 тисяч людей, які мають судимість і вже відбули покарання.

А заборона цій категорії людей бути частиною армії застаріла законодавча норма часів Радянського Союзу.

Вона зауважила, що у питанні мобілізації засуджених важко говорити про якісь конкретні цифри. Адже ця категорія людей широка, і найбільша кількість це засуджені, які вже відбули покарання.

За її словами, згодом можна буде "по факту" говорити, скільки таких людей відповідає ознакам того, щоб приєднатися до лав Збройних Сил.

До другої категорії урядовиця віднесла людей, які ще відбувають покарання. Наразі в Україні це 26 тисяч осіб.

"Друга категорія – це набагато складніше, це можливість залучати до відсічі збройної агресії людей, які перебувають зараз у в'язницях, є засудженими на сьогодні", — сказала заступниця міністра.

За її словами, це питання дискусійне, адже деякі урядовці унеможливлюють право вибору ув’язнених. Дехто вважає, якщо служити у ЗСУ обов’язок громадянина, то і питати не має про що. Адже служіння це конституційний обов'язок кожного.

На думку урядовиці, під час воєнного стану в Україні існує потреба у людських кадрах, і її треба задовольняти. Вона зауважила, що для засуджених, які відбувають покарання, передбачено умовно-дострокове звільнення за їхньою заявою. Але під час цього враховують фізичну спроможність, придатність нести службу.

"Тобто їхнє бажання, їхня мотивація є обов'язковими. В іншому випадку це просто не є ефективно для наших Збройних Сил. Тому їхня заява, їхнє бажання і обов'язкове укладення контракту як умова, для того, щоб умовно-достроково звільнитися", — сказала урядовиця.

Раніше "Телеграф" писав, що дізнався цікаву деталь про новий закон щодо мобілізації.