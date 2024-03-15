Мобилизованным – списание кредитов, за неявку в ТЦК – сотни тысяч штрафа: опубликован новый концепт мобилизации

В концепте предлагается ряд мер по мотивации и принуждению к мобилизации.

В Украине продолжается дискуссия по усилению мобилизации. Первые варианты законопроектов на эту тематику получили много критики, но похоже, что власти в конце концов разработали более-менее приемлемый концепт мобилизации граждан в Вооруженные силы.

Концепт опубликовал журналист Юрий Бутусов. По его словам, этот концепт сейчас изучается в парламенте и именно под него планируется написать новый закон по мобилизации.

"Вот концепция мобилизации, которая рассматривается в парламенте и под которую планируется выписать очередной вариант закона — через два года новый закон так и не смогли принять", — написал он.

Судя по опубликованному документу, предлагаются следующие изменения в процесс мобилизации:

Демобилизация : по желанию после 12 месяцев на передовой. Женщинам разрешат демобилизоваться через 36 месяцев в военное время (через 24 в мирное), мужчинам – в военное время только по решению ставки (через 24 месяца в мирное время).

: по желанию после 12 месяцев на передовой. Женщинам разрешат демобилизоваться через 36 месяцев в военное время (через 24 в мирное), мужчинам – в военное время только по решению ставки (через 24 месяца в мирное время). Ротация : распространяется на все подразделения сил безопасности и обороны Украины. Сроки и периоды определяют военные. Военные в возрасте 18-20 лет на передовую не попадают.

: распространяется на все подразделения сил безопасности и обороны Украины. Сроки и периоды определяют военные. Военные в возрасте 18-20 лет на передовую не попадают. Верификация статуса военнообязанного : будет сделана по примеру админуслуг. Все должны будут получить сертификат военнообязанного как аналог военного билета.

: будет сделана по примеру админуслуг. Все должны будут получить сертификат военнообязанного как аналог военного билета. Повестки : физическое вручение (врученной считается с момента получения), и все-таки в электронном виде (врученной считается с момента, когда гражданин открыл электронную повестку). ОМС и бизнес избавят от необходимости раздавать повестки на работе.

: физическое вручение (врученной считается с момента получения), и все-таки в электронном виде (врученной считается с момента, когда гражданин открыл электронную повестку). ОМС и бизнес избавят от необходимости раздавать повестки на работе. Мотивация : действующим военным – увеличение зарплаты и специальные программы. Пробывшим на передовой 12 месяцев списываются все долги и кредиты, расширяется список программ.

: действующим военным – увеличение зарплаты и специальные программы. Пробывшим на передовой 12 месяцев списываются все долги и кредиты, расширяется список программ. Принуждение : за непрохождение верификации – штраф в 100 тыс. грн , повторное нарушение – штраф в 200 тыс. грн , еще одно нарушение – блокирование через суд возможности управлять автомобилем, выезда за границу, отмена выплат и льгот от государства, запрет брать кредиты на 10 лет. За неявку в ТЦК – аналогичные меры.

: за непрохождение верификации – , повторное нарушение – , еще одно нарушение – возможности управлять автомобилем, выезда за границу, отмена выплат и льгот от государства, запрет брать кредиты на 10 лет. За неявку в ТЦК – аналогичные меры. Бронирование : по 50% госслужащих и силовиков. Все сотрудники украинского ВПК.

: по 50% госслужащих и силовиков. Все сотрудники украинского ВПК. Отсрочка: все категории, которые имеют отсрочку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине готовятся обновить законодательство о мобилизации. В нем предлагается сохранить нормы об отсрочке от мобилизации для смотрителей за людьми с инвалидностью и аспирантов.

Напомним, что во вторник, 12 марта, на заседании Комитета Совета была принята одна из правок по новому законопроекту. Она предусматривает снятие предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем уклонистов.