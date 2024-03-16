Частину державного боргу України реструктуризують: коли почнуться переговори

Це буде перша спроба формалізації переговорів між Україною та приватними кредиторами

Україна планує найближчим часом реструктуризувати частину державного боргу. Для цього група інвесторів, які мають українських державних боргових облігацій на 20 млрд доларів США, створюють комітет кредиторів, а переговори про реструктуризацію можуть початися напередодні 17 квітня, коли у Вашингтоні пройдуть весняні збори Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела. Об'єднання кредиторів у єдину групу дозволить значно спростити процес переговорів.

Агентство зазначає, що це буде перша спроба формалізувати переговори між Україною та приватними власниками облігацій її державного боргу. У 2023 році проводилися консультації, але вони мали неофіційний характер.

Тільки зараз український офіс з управління боргами звернувся до низки інвесторів з пропозицією об'єднати їх у групу кредиторів. Туди можуть увійти до 12 компаній, які мають українські облігації.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів 30 січня оприлюднило дані щодо державного та гарантованого боргу України. Цифри явно демонструють новий історичний рекорд: держборг став більше за 5,5 трильйонів гривень. Це 145,3 млрд доларів. Протягом минулого року він зріс на 1,4 трлн грн (35,4%), у валютному еквіваленті на $33,9 млрд (30,4%). Лише за грудень 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу збільшилась на 4,49 млрд доларів.