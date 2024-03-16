Часть государственного долга Украины реструктуризируют: когда начнутся переговоры

Это будет первая попытка формализации переговоров между Украиной и частными кредиторами

Украина планирует в ближайшее время реструктуризировать часть госдолга. Для этого группа инвесторов, имеющих украинских государственных долговых облигаций на 20 млрд долларов США, создают комитет кредиторов, а переговоры о реструктуризации могут начаться накануне 17 апреля, когда в Вашингтоне пройдет весеннее собрание Международного валютного фонда.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Объединение кредиторов в единую группу позволит существенно упростить процесс переговоров.

Это будет первая попытка формализовать переговоры между Украиной и частными владельцами облигаций ее государственного долга. В 2023 году проводились консультации, но они носили неофициальный характер.

Только сейчас украинский офис по управлению долгами обратился к ряду инвесторов с предложением объединить их в группу кредиторов. Туда могут войти в 12 компаний, имеющих украинские облигации.

Напомним, что Министерство финансов 30 января обнародовало данные по государственному и гарантированному долгу Украины. Цифры явно демонстрируют новый исторический рекорд: госдолг стал более 5,5 триллиона гривен. Это 145,3 млрд долларов. За прошедший год он вырос на 1,4 трлн грн (35,4%), в валютном эквиваленте на $33,9 млрд (30,4%). Только за декабрь 2023 сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась на 4,49 млрд долларов.