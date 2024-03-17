"Неприпустимо": в справу з затриманням відомого волонтера ТЦК втрутився омбудсмен

У справі з'явилися нові деталі

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець різко відреагував з приводу чергового факту затримання волонтера Кирила Тарана представниками ТЦК. Випадок стався в ніч проти 16 березня у Львові.

Своє обурення ситуацією омбудсмен висловив, зокрема, у Telegram. У своєму дописі, він розповів деталі того, що сталося.

"Обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника представниками ТЦК", — написав Лубінець.

Найцікавіше відео тижня 11 – 15 березня від "Телеграф"

За словами омбудсмена, на ситуацію одразу відреагував представник уповноваженого з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний. Зазначається, що він прибув до Шевченківського РТЦК, аби з’ясувати ситуацію на місці. Сюди ж приїхав і начальник РТЦК. Представникові Лубінця надали безперешкодний доступ до документів по Кирилу Тарану, пише омбудсмен.

"Також по цій справа відбулась нарада з обласним ТЦК. Вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення по Кирилу Тарану", — зазначає у своєму дописі Лубінець.

Уповноважений ВР України з прав людини також повідомив про те, що начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов погодився з тим, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана вже призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності.

"Укотре наголошую, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування — це неприпустимо, так не має бути в нашому демократичному суспільстві. Звертаюсь до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК", — підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові співробітники ТЦК насильно затягнули чоловіка на "медкомісію". Так, працівники ТЦК в черговий раз провели мобілізаційні заходи за допомогою сили.