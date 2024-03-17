Мають право не всі: адвокат розповів, чи можуть працівники ТЦК перевіряти документи

Закон чітко регламентує підстави

В Україні під час дії воєнного стану громадяни повинні носити при собі документи, які посвідчують особу. Проте не всі працівники ТЦК та СП мають право їх перевіряти.

Про це в Instagram повідомив адвокат Володимир Крекотень. За його словами, навіть поліцейські не завжди уповноважені на перевірку документів.

"Якщо до вас підходять поліцейські чи представники ТЦК і просять пред'явити документи, то треба спершу переконатися в тому, чи мають ці особи повноваження та підстави на такі дії. Якщо немає хоча б одного із цих двох пунктів, вимога пред'явити документи є незаконною. А виконувати ми зобов'язані тільки законні вимоги", — підкреслив юрист.

Крекотень зазначив, що у поліцейського потрібно ознайомитись з його службовим посвідченням. А у працівників ТЦК, за його словами, має бути наказ коменданта і документ, що підтверджує особу.

"Закон чітко регламентує підстави для перевірки документів. І повірте мені, там немає норми, яка б дозволяла це робити тільки на основі того, що уповноважені особи хочуть дізнатись ваше прізвище і виписати вам повістку", — пояснив адвокат.

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