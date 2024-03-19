Жінок можуть призвати на службу або залучити до певних робіт: що про це каже новий законопроєкт про мобілізацію

Парламент ще доопрацьовує документ

Новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає, що жінок можуть призвати на службу в армії лише за умови добровільної згоди. Відповідну зміну у законодавстві має ухвалити парламент.

Текстом документа оприлюднено на сайті Верховної Ради. Згідно з ним, жінки, які придатні до військової служби за станом здоров’я та віком, і які мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Варто зазначити, що документом передбачається внесення змін до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Зокрема, у пункті 12 пропонується вказати, що жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу чи залучити до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку. Водночас у мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише в добровільному порядку (за контрактом).

Також документ передбачає, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням. Варто зазначити, що наразі за законом обов’язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про мобілізацію. В рамках підготовки до другого читання до документа було подано понад 4 тисяч правок.