Женщин могут призвать на службу или привлечь к определенным работам: что об этом говорит новый законопроект о мобилизации

Парламент еще дорабатывает документ

Новый законопроект о мобилизации №10449 предусматривает, что женщин могут призвать на службу в армии только при условии добровольного согласия. Соответствующее изменение в законодательстве должен принять парламент.

Текст документа обнародован на сайте Верховной Рады. Согласно ему, женщины, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, и имеющие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

Следует отметить, что документом предусматривается внесение изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". В частности, в пункте 12 предлагается указать, что женщин, состоящих на военном учете, могут призвать на службу или привлечь к работам по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке. В то же время в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Также документ предусматривает, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию. Следует отметить, что по закону обязательному военному учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации. В рамках подготовки ко второму чтению в документ было подано более 4 тысяч правок.