"Зберігає відносини із Зеленським": чи збираються звільнити Шмигаля і хто хотів би зайняти крісло прем’єра

На місце прем’єр-міністра є два кандидати

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль побив рекорд Миколи Азарова і найдовше в історії незалежної України протримався на цій посаді. Навіть попри дискусії щодо оновлення всього Кабміну, які тривали довгий час, він залишається на своїй посаді.

Джерела "Телеграфа" розповіли, що Шмигаль зберігає професійні стосунки із президентом. При цьому зберігає професійні якості.

"Не займається корупцією, не працює на свій рейтинг. Він є представником Офісу президента в уряді", — характеризує Шмигаля співрозмовник видання.

Водночас у Кабміні є амбітні люди, які б хотіли зайняти крісло прем’єра. Йдеться про першого віцепрем'єра-міністра — міністра економіки Юлію Свириденко та віцепрем'єр-міністра із відновлення — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

У випадку зі Свириденко, її не розглядають поки що на це місце. А Курбакова, навпаки, називали потенційним кандидатом і близькою до глави держави людину, яка вирішувала питання в обхід Шмигаля. Однак у гонитві за власним піаром та спробами побудувати комунікацію з посольством країн-партнерів він втратив прихильність.

Не так добре йдуть справи у Кубракова та у парламенті. У нього зіпсувалися стосунки з народними депутатами після арешту парламентаря від "Слуги народу" Андрія Одарченка, якого НАБУ викрило на спробі підкупу біткоїнами правої руки міністра та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Наєма.

Варто зазначити, що попри амбіції деяких людей у парламенті припиняти повноваження Кабміну під час дії воєнного стану заборонено законодавством. Хоча у парламенті не виключають, що можна відкоригувати, але питання у тому, чи готові будуть голосувати депутати за це.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Зеленський вирішив "порізати" міністерства: кому час упаковувати речі, і чи залишиться Шмигаль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку березня стало відомо про плани уряду скоротити кількість міністерств в Україні на третину. Водночас має бути скорочено і кількість держслужбовців.