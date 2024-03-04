В Україні скоротять кількість міністерств: стало відомо, які можуть ліквідувати

Залишиться не більше 16 міністерств

В рамках реформи українського уряду планують на третину скоротити кількість міністерств. Також буде скорочено і кількість державних службовців.

Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, всі допоміжні адміністративні функції мають бути зосереджені на так званому Центрі уряду.

"Президент оголошував про те, що ми ведемо роботу над зміною формату уряду, тобто скороченням кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину. Скоротити кількість державних службовців. Ми вже почали це робити, і в цьому році скорочено 20 тисяч вакансій державної служби", — зазначив прем'єр.

Шмигаль пояснив, що міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику. За його словами, Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. Він також додав, що Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства.

"Ми працюємо над тим, щоб залишити оптимізований Кабмін. Те, над чим зараз працюємо, кількість міністрів має бути 15 – максимум 16, і відповідно кількість міністерств 15-16. Не більше. Це оптимальна кількість, щоб бути більш скоординованими і швидкими. Треба бути менш бюрократичними, скоротити певну кількість людей", — заявив прем'єр.

Водночас він підкреслив, що поки не буде анонсувати, які саме міністерства залишаться працювати та в якому вигляді. Також Шмигаль заявив, що зараз не готовий говорити і про будь-які кадрові зміни в уряді.

Своєю чергою hromadske з посиланням на джерело у фракції "Слуга народу" повідомило, що Міністерство культури та інформаційної політики та Міністерство молоді та спорту можуть бути скорочені. Щодо ймовірного скорочення цих двох відомств співрозмовник видання вказує те, що міністерства не мають очільників. Також джерело додало, що Мінагрополітики можуть злити з Мінекономіки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Денис Шмигаль став першим прем’єр-міністром в історії сучасної України, який провів на цій посаді чотири роки. Він побив рекорд глави Кабміну часів правління президента України Віктора Януковича Миколи Азарова, який пробув на цій посаді трохи менше 4 років (березень 2010 — січень 2014).