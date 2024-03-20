"Сохраняет отношения с Зеленским": собираются ли уволить Шмыгаля и кто хотел бы занять кресло премьера

На место премьер-министра есть два кандидата

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль побил рекорд Николая Азарова и дольше всего в истории независимой Украины продержался на этом посту. Даже несмотря на дискуссии по поводу обновления всего Кабмина, которые шли долгое время, он остается на своей должности.

Источники "Телеграфа" рассказали, что Шмыгаль сохраняет профессиональные отношения с президентом. При этом он сохраняет профессиональные качества.

"Не занимается коррупцией, не работает на свой рейтинг. Он представитель Офиса президента в правительстве", — характеризует Шмыгаля собеседник издания.

В то же время в Кабмине есть амбициозные люди, которые хотели бы занять кресло премьера. Речь идет о первом вице-премьер-министре — министре экономики Юлии Свириденко и вице-премьер-министре по восстановлению — министре развития общин, территорий и инфраструктуры Александре Кубракове.

В случае со Свириденко, ее не рассматривают пока на это место. А Курбакова, наоборот, называли потенциальным кандидатом и близким к главе государства человеку, который решал вопросы в обход Шмыгаля. Однако в погоне за собственным пиаром и попытках построить коммуникацию с посольством стран-партнеров, он потерял благосклонность.

Не так хорошо идут дела у Кубракова и в парламенте. У него испортились отношения с народными депутатами после ареста парламентария от "Слуги народа" Андрея Одарченко, которого НАБУ разоблачило на попытке подкупа биткоинами правой руки министра и главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Наема.

Стоит отметить, что несмотря на амбиции некоторых людей в парламенте, прекращать полномочия Кабмина во время действия военного положения запрещено законодательством. Хотя в парламенте не исключают, что можно откорректировать, но вопрос в том, готовы ли будут голосовать депутаты за это.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Зеленский решил "порезать" министерства: кому пора упаковывать вещи, и останется ли Шмыгаль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале марта стало известно о планах правительства сократить количество министерств в Украине на треть. Вместе с тем должно быть сокращено и количество госслужащих.