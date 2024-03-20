У США прийнято резолюцію щодо викрадення Росією українських дітей: головне

РФ намагається знищити покоління українських дітей

Палата представників США у середу, 20 березня, прийняла резолюцію щодо викрадення українських дітей. У ній зазначається відповідальність Росії та Володимира Путіна за вчинені злочини.

Про це повідомив голова Офісу Президента Україні Андрій Єрмак. Він також навів основні положення важливого документа.

У резолюції визнається, що уряд РФ під керівництвом Путіна є відповідальним за протиправне та незаконне викрадення дітей з України, такі дії офіційно найсуворіше засуджуються.

Також у документі:

проголошується, що сприяння незаконному усиновленню суперечить зобов'язанням Росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і є геноцидом;

заявляється, що РФ намагається знищити покоління українських дітей і, таким чином, підірвати можливість України виростити наступне покоління громадян України і лідерів, а також можливість відбудувати Україну після неспровокованої російської війни, ціллю якої є знищення унікальної української мови, культури, історії та ідентичності;

констатується, що вторгнення Росії в Україну збільшило ризики того, що діти можуть постраждати від торгівлі та експлуатації людей, дитячої праці, злочинів на ґрунті статі, голоду, фізичної та моральної травм, позбавлення освіти та прихистку, смерті.

"Маємо повернути додому всіх, а Росію — покарати за геноцид. Дякуємо за підтримку", — підсумував глава ОП.

Зауважимо, що за неофіційними даними, РФ за останні два роки депортувала з окупованих територій України понад 20 тис. дітей і якщо повертати по одній дитині на день, то знадобиться понад 55 років.

Нагадаємо, "Телеграф" спілкувався з представником уповноваженого з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Іриною Сусловою щодо того, як повертати депортованих дітей в Україну, як РФ намагається переконати їх, що потрібно воювати проти нашої держави.