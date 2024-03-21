"ОП не вмешивается, но Зеленскому стоило бы": что с законопроектом о мобилизации, рассказали в Раде

Документ рассматривают совместно с Минобороны и Генштабом

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжается рассмотрение поправок по новому законопроекту о мобилизации. Основные решения уже приняты по большинству норм, однако все еще есть дискуссионные.

В частности, на отмене некоторых правок настаивают в Министерстве обороны. Об этом "Телеграфу" народный депутат Роман Костенко рассказал на полях Киевского форума безопасности.

Большинство основных решений уже принято, отмечает собеседник. Наиболее дискуссионными вопросами являются нормы, касающиеся людей с инвалидностью и ограничения прав.

"Ну, там не то, что дискуссии, там идут просто разговоры о том, как правильно это выписать, чтобы люди действительно имели защищенность, и вопрос ограничения прав. Это же у демократии самый важный вопрос. С одной стороны наша задача это обеспечить реестр призывников и мы понимаем, что без мобилизации дело плохо и мы не обеспечим никакими методами мобилизацию, а с другой — вопрос соблюдения Конституции. Потому как законодатели мы должны этот баланс удержать", — сказал Костенко.

В Минобороны и Генштабе требуют не утверждать норму демобилизации после 36 месяцев службы. Решать этот вопрос хотят на Ставке. Это одна из норм по новому законопроекту, по которой еще нет решения.

Мобилизация до сих пор является лучшим способом мотивировать людей вступать в ряды украинской армии. А без нее демобилизации не будет, отмечает нардеп.

Офис президента в процесс рассмотрения поправок не вмешивается. Костенко считает, что Зеленский должен больше уделять внимание этому законопроекту.

"Я считаю, что Верховный главнокомандующий отвечает за мобилизацию в стране, должен быть флагманом всего, давать темп и мотивировать, говорить что ему конкретно нужно, чтобы провести мобилизацию", — сказал нардеп.

Костенко затруднился ответить, будет ли принят законопроект во втором чтении. Но он не сильно усилит процесс мобилизации в стране, считает нардеп. Прогнозов по дате голосования Костенко тоже не дал.

Отметим, что одной из норм, рассматриваемых в новом законопроекте, является представление уклоняющихся в розыск. Если ее примут, то эта мера будет применяться к гражданам, трижды проигнорировавшим повестку.

Есть также на рассмотрении нормы по призыву женщин. Их могут привлечь к выполнению определенных работ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что омбудсмен подверг критике новый законопроект о мобилизации. Военные не должны ущемлять права граждан, считает Лубинец.