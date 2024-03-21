Азарова судитимуть за держзраду: в'язниця світить іще одному ексчиновнику Януковича

Експрем’єру загрожує довічне ув'язнення

До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України та його помічниці. Експрем’єру інкриміновано державну зраду.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. Там зазначили, що підозрюваним також інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Варто зазначити, що у відомстві не називають ім’я експрем'єра. Проте оприлюднена фотографія та матеріали справи свідчать про те, що мова йде про колишнього прем’єр-міністра України часів Януковича Миколу Азарова.

За даними слідства, колишній прем’єр-міністр України, перебуваючи на території держави-агресора, створив Телеграм-канал. Там він розміщував публікації пропагандистського характеру з наративами Кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої. Матеріали спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

Слідством було встановлено, що адмініструванням Телеграм-каналу займались дві помічниці експосадовця. Одна з них обіймала посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Її справа вже перебуває на розгляді суду. Інша помічниця — колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію РФ.

За даними прокуратури, спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у Телеграм-каналі, а також в інших соцмережах. Вони також допомагали організовувати та поширювати антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ.

Підтримуючи активні зв'язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію чинної влади на міжнародній арені. Вони не припинили допомагати державі-агресору навіть після повномасштабного вторгнення.

Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів повністю підтверджують факти протиправної діяльності фігурантів. Наразі до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України та його помічниці, яка перебуває у РФ. Експрем’єр-міністру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі. Санкція статей інкримінованих його помічниці передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 12 жовтня 2023 року колишньому прем’єр-міністру України, а також двом його поплічницям було повідомлено про підозру. Одна із фігуранток була чиновницею столичної районної державної адміністрації. У лютому 2024 року обвинувальний акт стосовно неї направили до суду.