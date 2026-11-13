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Не поспішайте спочатку множити: у прикладі (36 + 28) ÷ 8 × 5 − 13 ховається пастка

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Дужки визначають, яку частину виразу потрібно обчислити першою
Дужки визначають, яку частину виразу потрібно обчислити першою. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Спробуйте обчислити самостійно, перш ніж переходити до покрокового пояснення

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У прикладі (36 + 28) ÷ 8 × 5 − 13 головне – правильно визначити порядок дій. Тут легко помилитися, якщо надати множенню перевагу над діленням. Знайдіть свою відповідь, а потім порівняйте її з розв’язанням нижче.

Розв’язання цього прикладу пояснює "Телеграф" Почніть із дужок: 36 + 28 = 64, після чого повний вираз набуває вигляду 64 ÷ 8 × 5 − 13.

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Далі поділіть 64 на 8, отриману вісімку помножте на 5 і лише тоді відніміть 13. Увесь ланцюжок обчислень такий: 64 ÷ 8 × 5 − 13 = 8 × 5 − 13 = 40 − 13 = 27.

Схема послідовного обчислення виразу від 64 ÷ 8 × 5 − 13 до результату 27
Повний запис кожного кроку допомагає зберегти всі числа та знаки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Пастка – у бажанні спочатку виконати 8 × 5. Множення та ділення мають однаковий пріоритет, тому після обчислення в дужках їх виконують зліва направо. Якщо спершу перемножити вісімку й п’ятірку, їхній добуток помилково стане дільником для 64: це змінить початковий вираз.

Щоб не загубити частину запису, після кожної дії переписуйте весь вираз. Замінюйте лише щойно обчислену частину, а решту чисел і знаків залишайте без змін. Так перед очима будуть і проміжний результат, і наступна дія.

Раніше "Телеграф" пропонував перевірити уважність на математичному прикладі 9 × 4 : 4 × 9, у якому через неправильну черговість дій легко отримати хибний результат.

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#Завдання #Приклад #Вираз