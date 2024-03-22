"Ситуація дуже погана": у Кабміні приголомшили обсягами допомоги, яку зараз отримує Україна

Західні партнери закликають Україну не реагувати так бурхливо

Україна за останні два місяці отримала лише 10% від запланованої фінансової допомоги. Також не було надано військову допомогу, яка планувалась в рамках формату "Рамштайн".

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму в п'ятницю, 22 березня. Ба більше, західні партнери закликають Україну не реагувати так бурхливо на виділення пакета допомоги від США.

"Я хочу звернути увагу, що ситуація вже зараз дуже погана… За минулі два місяці ми отримали 10% від запланованих фінансових коштів, які потрібні для виживання держави, а також не отримали військову допомогу, яка планувалася майже рік у межах формату "Рамштайн" більш як 50-ма країнами світу", — сказала Стефанішина.

За словами віцепремʼєрки, американські партнери закликають Україну до більш стриманої реакції на ситуацію з виділенням пакета допомоги від США.

"Якщо рішення буде, найімовірніше, воно буде на цей рік. Але вчора вранці я повернулася з Брюсселя і, синхронізувавшись із колегами, можу сказати, що прогнози не дуже оптимістичні", — додала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який постійно затягує з ухваленням допомоги Україні, раптово змінив риторику. Він заявив, що найближчим часом пакет допомоги Україні буде висунуто на розгляд, оскільки бюджет уряду США на 2024 рік фактично погоджено.