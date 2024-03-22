"Ситуация очень плохая": в Кабмине ошеломили объемы помощи, которую сейчас получает Украина

Западные партнеры призывают Украину не реагировать так бурно

Украина за последние два месяца получила всего 10% от запланированной финансовой помощи. Также не была оказана военная помощь, которая планировалась в рамках формата "Рамштайн".

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время 16-го ежегодного Киевского форума безопасности в пятницу, 22 марта. Более того, западные партнеры призывают Украину не реагировать так бурно на выделение пакета помощи от США.

"Я хочу обратить внимание, что ситуация уже сейчас очень плохая… За прошедшие два месяца мы получили 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства, а также не получили военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн" как 50 стран мира», — сказала Стефанишина.

По словам вице-премьера, американские партнеры призывают Украину к более сдержанной реакции на ситуацию с выделением пакета помощи от США.

"Если решение будет, вероятнее всего, оно будет на этот год. Но вчера утром я вернулась из Брюсселя и, синхронизировавшись с коллегами, могу сказать, что прогнозы не слишком оптимистичны", — добавила она.

Ранее "Телеграф" писал, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, постоянно затягивающий с принятием помощи Украине, внезапно сменил риторику. Он заявил, что в ближайшее время пакет помощи Украине будет выдвинут на рассмотрение, поскольку бюджет правительства США на 2024 фактически согласован.