Росія викрадає українських дітей, але Україна повертає їх - Єрмак про чергову успішну операцію
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У п'ятницю, 22 березня, Україна повернула ще 9 дітей з російського полону. З них 4 дитини з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що це відбулося у межах плану Kids Back UA, команда разом з представниками Офісу Омбудсмана виконала чергову задачу.
"Ми сьогодні зустріли 5-х дітей, яких викрала Росія: 4 з них – із дитячих будинків (від 3 до 10 років) та одна 12-річна дівчинка", — написав Єрмак.
Він також додав, що вони вже відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких стали.
Керівник ОП зазначив, що маленьких українців змушували ходити в російські школи, де розповідали, що немає самостійної держави Україна.
У дописі Єрмак подякував усім причетним до операції, а особливо державі Катар за посередництво.
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