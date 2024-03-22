Росія викрадає українських дітей, але Україна повертає їх - Єрмак про чергову успішну операцію

У п'ятницю, 22 березня, Україна повернула ще 9 дітей з російського полону. З них 4 дитини з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що це відбулося у межах плану Kids Back UA, команда разом з представниками Офісу Омбудсмана виконала чергову задачу.

"Ми сьогодні зустріли 5-х дітей, яких викрала Росія: 4 з них – із дитячих будинків (від 3 до 10 років) та одна 12-річна дівчинка", — написав Єрмак.

Він також додав, що вони вже відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких стали.

Керівник ОП зазначив, що маленьких українців змушували ходити в російські школи, де розповідали, що немає самостійної держави Україна.

У дописі Єрмак подякував усім причетним до операції, а особливо державі Катар за посередництво.

Новина доповнюється …