Россия похищает украинских детей, но Украина возвращает их — Ермак об очередной успешной операции

Они уже посетили Центр защиты прав ребенка

В пятницу, 22 марта, Украина вернула еще 9 детей из российского плена. Из них 4 ребенка из временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что операция произошла в рамках плана Kids Back UA, команда вместе с представителями Офиса Омбудсмана выполнила очередную задачу.

"Мы сегодня встретили 5 детей, которых похитила Россия: 4 из них — из детских домов (от 3 до 10 лет) и одна 12-летняя девочка", — написал Ермак.

Он также добавил, что они уже посетили Центр защиты прав ребенка, где рассказали правоохранительным органам о преступлениях россиян, свидетелями которых стали.

Руководитель ОП отметил, что маленьких украинцев заставляли ходить в российские школы, где рассказывали, что нет самостоятельного государства Украина.

В посте Ермак поблагодарил всех причастных к операции, а особенно государство Катар за посредничество.

Напомним, что в конце февраля Украина также вернула из российского плена 5 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Тогда двоих девочек и троих мальчиков удалось вывезти с временно оккупированных территорий. Среди этих детей – один ребенок-сирота.

Ранее "Телеграф" писал, что 22 марта Украина пережила одну из самых массовых воздушных атак. Во многих городах прогремели взрывы.