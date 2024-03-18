Нардепи отримали від лобіста УПЦ МП листа з погрозами: В’ятрович повідомив деталі

Народні обранці вирішили звернутися до СБУ

Народні депутати отримали листа з погрозами від американської адвокатської контори Amsterdam & Partners LLP. Вона представляє інтереси УПЦ МП і фінансується екснардепом і бізнесменом Вадимом Новинським.

Про це у Facebook повідомив член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В’ятрович. За його словами, цю ситуацію було обговорено на засіданні Комітету ВР.

"Щойно завершилося засідання Комітету, на якому розглядали безпрецедентну ситуацію — листа з погрозами на імʼя депутатів Верховної Ради України з приводу законопроєкту про заборону Російської православної церкви від американської адвокатської контори, яка зазначає, що представляє інтереси так званої Української православної церкви Московського патріархату", — написав нардеп.

За словами В’ятровича, як виявилося, контора фінансується підсанкційним колишнім депутатом Вадимом Новинським. Він підкреслив, Комітет ухвалив рішення звернутися до СБУ, аби вони проінформували про ситуацію своїх американських колег.

"Для мене цей лист із погрозами, який зʼявився незабаром після ухвалення Комітетом правок до другого читання до законопроєкту про релігійні організації, є свідченням того, що ми справді підготували якісний проєкт, який може спинити вплив російської церкви в Україні. Тому втішений, що Комітет підтримав нині мою пропозицію звернутися до керівництва ВРУ про те, щоб вже на найближче засідання включити цей законопроєкт у порядок денний. Його ухвалення як закону — питання національної безпеки України", — підкреслив В’ятрович.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 жовтня 2023 року у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією. Цей урядовий законопроєкт відкриває дорогу до заборони судом діяльності УПЦ МП в Україні.