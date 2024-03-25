Справа навіть не в місяцях: скільки часу потрібно для відновлення ДніпроГЕС

Зараз поверхневий огляд дає розуміння, що на відновлення до стану проєктного рішення потрібні роки

ДніпроГЕС у Запоріжжі, по якій вдарили росіяни, швидко відновити не вдасться. На відновлення деяких агрегатів знадобиться від 18 до 24 місяців.

Після розбору завалів у машинному залі можна буде детальніше говорити про наслідки. Про це заявив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"На жаль, усунення пошкоджень ДніпроГЕС — питання не дуже швидкого часу. На сьогодні ми поки що намагаємося демонтувати залишки перекриття стелі та стін машинного залу, які розбиті та нахилилися. Тому ми не можемо розібрати машзал доки не демонтуємо перекриття, а там висота понад 35 метрів, щоб потім можна було розбирати самі завали у машзалі", — розповів він.

Потім, як сказав Сирота, розчищатимуть завали. Зараз поверхневий огляд дає розуміння, що на відновлення до стану проєктного рішення потрібні роки.

"Ми не зможемо відновити швидко цю станцію", — каже він.

Станції завдали великої шкоди, також пошкоджене автодорожнє полотно, підкранові балки, де кран підіймає затвори, щоб пропускати воду. Протягом тижня вдасться розібрати всі завали й тоді більш детально можна буде говорити про наслідки удару.

"Але є багато попадань у самі агрегати, згоріло обладнання, роботи багато. Є агрегати, які потрібно повністю з нуля виготовляти, а це по часу від 18 до 24 місяців Крім того, демонтаж та монтаж потребує часу. Ми розуміємо, в які рамкові часи заходимо, щоб відновити станцію. Потрібно буде повністю відновити машинний зал, тобто збудувати новий. А ми ще подивимося, що відбувається на чотирьох поверхах внизу станції, де 25-30 метрів глибини. Тоді ми зможемо дати через днів 10 приблизну оцінку вартісним показникам, що потрібно", — додав Сирота.

Нагадаємо, масована ракетна атака російських окупантів на об’єкти української енергетики вранці 22 березня стала наймасштабнішою за весь опалювальний сезон 2023/24.

Раніше "Телеграф" писав, де саме знаходиться ДніпроГЕС, а також про те, коли ліквідують наслідки обстрілу.