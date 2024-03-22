Зеленський провів Ставку через удар РФ по енергетиці України: є кілька рішень

По-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО

У п’ятницю, 22 березня, президент Володимир Зеленський провів Ставку. На ній було ухвалено важливі рішення.

Про це глава держави він повідомив на своїй сторінці. Усі доповіді, як сказав Зеленський, присвячені ліквідації наслідків російських злочинних обстрілів.

"Харків та область, Запоріжжя, Дніпро, Хмельницький та область, Кривий Ріг, Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінницька, Івано-Франківщина та усі постраждалі міста та громади", — йдеться у повідомленні.

Він заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла, а також обговорили забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою.

За його словами, голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький та "Нафтогазу" Олексій Чернишов доповіли про стан енергосистеми й першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту. Також доповідали Головком Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук про роботу ППО в ці два непростих дні.

"Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, як захистити Сумщину. Зокрема, він каже про посилення ППО.