Дело даже не в месяцах: сколько времени нужно для восстановления ДнепроГЭС

Сейчас поверхностный осмотр дает понимание, что на восстановление в состояние проектного решения уходят годы

ДнепроГЭС в Запорожье, по которой ударили россияне, быстро восстановить не удастся. Для восстановления некоторых агрегатов потребуется от 18 до 24 месяцев.

После разбора завалов в машинном зале можно будет более подробно говорить о последствиях. Об этом заявил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"К сожалению, устранение повреждений ДнепроГЭС — вопрос не очень быстрого времени. На сегодняшний день мы пока пытаемся демонтировать разбитые и наклонившиеся остатки перекрытия потолка и стен машинного зала. Поэтому мы не можем разобрать машзал пока не демонтируем перекрытие, а там высота более 35 метров, чтобы потом можно было разбирать сами завалы в машзале", — рассказал он.

Потом, как сказал Сирота, будут расчищать завалы. Сейчас поверхностный осмотр дает понимание, что на восстановление в состояние проектного решения уходят годы.

"Мы не сможем восстановить быстро эту станцию", — говорит он.

Станции причинили большой ущерб, также повреждено автодорожное полотно, подкрановые балки, где кран поднимает затворы, чтобы пропускать воду. В течение недели удастся разобрать все завалы, и тогда более подробно можно будет говорить о последствиях удара.

"Но есть много попаданий в сами агрегаты, сгорело оборудование, работы много. Есть агрегаты, которые нужно полностью с нуля производить, а это по времени от 18 до 24 месяцев. Кроме того, демонтаж и монтаж требует времени. Мы понимаем, в какие рамочные времена заходим, чтобы восстановить станцию, нужно будет полностью восстановить машинный зал, то есть построить новый, а мы еще посмотрим, что происходит на четырех этажах внизу станции, где 25-30 метров глубины. Тогда мы сможем дать через 10 дней приблизительную оценку стоимостным показателям, что нужно", — добавил Сирота.

Напомним, массированная ракетная атака российских оккупантов на объекты украинской энергетики утром 22 марта стала самой масштабной за весь отопительный сезон 2023/24.

Ранее "Телеграф" писал, где находится ДнепроГЭС, а также о том, когда ликвидируют последствия обстрела.