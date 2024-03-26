Одного из самых известных "воров в законе" выгонят из Украины (видео)

Он является самым влиятельным "вором в законе" не только на территории Украины, но и на территориях постсоветских стран

Из Украины депортируют одного из самых влиятельных "воров в законе" по кличке "Хмело". Глава руставского преступного клана был лишен украинского гражданства в марте 2024 года.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции. Отмечается, что в настоящее время его помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

При решении СНБО, к 63-летнему "вору в законе" "Хмело", которого зовут Георгий Хмелидзе, были применены персональные и другие ограничительные санкции. Работники Департамента стратегических расследований Национальной полиции собрали материалы по предоставлению фиктивных оснований для обретения "вором в законе" гражданства Украины. Поэтому в марте 2024 года уроженец Грузии был лишен гражданства Украины.

Отмечается, что оперативники департамента доставили "вора в законе" в Государственную миграционную службу Украины, где в отношении него сотрудники составили административный протокол за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

"В настоящее время он помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Проводятся соответствующие меры по дальнейшему выдворению с территории страны", — добавляется в сообщении.

Отметим, что уроженец Грузии был "коронован" в 1988 году и является лидером руставского преступного клана, самым влиятельным "вором в законе" не только на территории Украины, но и на территориях постсоветских стран.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области будут судить членов преступной организации, которую возглавлял "вор в законе" "Лавасоглы Батумский". Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении шести подконтрольных преступнику уголовных авторитетов. Им инкриминируют целый ряд преступлений.