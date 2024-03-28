В одній із областей України поліцію просять знайти 30 тисяч ухилянтів: подробиці

Поліція за зверненням ТЦК повинна доставити до них певну людину

У Полтавській області ТЦК та СП мають доставити до відділів близько 30 тисяч осіб. Звернення щодо кожного з них було направлено до поліції області.

Про це у четвер, 28 березня, розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, пише "Суспільне". За його словами, звернення до поліції було подано стосовно осіб, які вчинили адміністративне правопорушення за двома статтями.

Йдеться, по-перше, про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами, правил військового обліку, а по-друге, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

"Є така процедура, що поліція за нашим зверненням має доставити людину до ТЦК. Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на неї формується протокол, потім постанова від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штрафу, то тоді звернення з приводу доставки", — повідомив Роман Істомін.

Спікер також підкреслив, що зазвичай це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лише в Івано-Франківській області у розшуку перебуває 40 тисяч осіб. Кожен із них не з’явився до ТЦК. У цьому списку людина потрапляє, якщо з’явилася до ТЦК на порядку денному або не стала на облік.