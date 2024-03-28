В одной из областей Украины полицию просят найти 30 тысяч уклонистов: подробности

Полиция по обращению ТЦК должна доставить к ним определенного человека

В Полтавской области ТЦК и СП должны доставить в отделы около 30 тысяч человек. Обращение по каждому из них было направлено в полицию области.

Об этом в четверг, 28 марта, рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, пишет "Суспільне". По его словам, обращение в полицию было подано в отношении лиц, которые совершили административное правонарушение по двум статьям.

Речь идет, во-первых, о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами, правил военного учета, а во-вторых, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

"Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по поводу доставки", — сообщил Роман Истомин.

Спикер также подчеркнул, что обычно это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что только в Ивано-Франковской области в розыске находится 40 тысяч человек. Каждый из них не явился в ТЦК. В этот списке человек попадает, если явился в ТЦК по повестке или не стал на учет.