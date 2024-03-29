Справа про загибель помічника Залужного: фігуранту оголошено нову підозру

ДБР скерувало справу до суду

Досудове розслідування щодо одного з помічників Головнокомандувача ЗСУ Андрія Тімченка, який подарував своєму колезі Геннадію Частякову гранату, яка здетонувала, було завершено. Військовий не попередив загиблого про те, що боєприпаси були справжніми та боєздатними.

Йому було оновлено підозру, за якою передбачає позбавлення воля на строк до 15 років. Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Фігуранту повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду.

Зауважимо, що, за даними ДБР, військовий, якому на першочерговій стадії досудового розслідування повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України), у той трагічний день передав загиблому вибуховий "подарунок" з гранатами на честь дня народження.

"При цьому він не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що він та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої. Як наслідок, під час розпакування "подарунка" вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження", — зазначає ДБР про трагічні події.

Раніше "Телеграф" писав, що фігуранту злочину було обрано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.