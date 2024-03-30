В Україні створили перший онлайн-ресурс психологічної допомоги для ветеранів: що він може

Стан психічного здоровʼя можна перевірити онлайн

В Україні зʼявився онлайн-ресурс, який може надавати психологічну допомогу всім, хто потребує цього. Називається він Marta (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis з англ. — Інструменти психологічної адаптації та реабілітації та їх аналіз) та покликаний підтримувати як ветеранів війни, так і цивільних, які зіштовхнулись зі складними життєвими ситуаціями.

Ресурс представило Міністерство у справах ветерані. Зауважимо, що наразі функціонує випробовувальна версія Marta.

"Цей ресурс розроблено для захисників, захисниць та членів їх родин. Завдяки проєкту користувачі мають можливість самостійно провести перевірку свого психічного здоров’я та отримати рекомендації з його поліпшення тут і зараз", — йдеться у презентації проєкту.

Зазначається, що діагностична система схвалена Мережею Травматичного Стресу Європейського Коледжу Нейропсихофармакології та Всеукраїнською Асоціацією Психосоматичної Медицини. А діагностичні інструменти, представлені на сайті використовуються на регулярній основі для тестування військових НАТО та Всесвітньою організацією охорони здоровʼя.

Скриншот з ресурсу

Скриншот з ресурсу

На сайті є можливість пройти тест для оцінки внутрішнього стану, а також отримати практичні поради, що допоможуть впоратись з психологічними навантаженнями. У разі необхідності користувачу будуть надані контакти професійної допомоги.

Діагностику ресурс проводить за декількома напрямками:

посттравматичний стрес;

стресостійкість;

реакція горя;

самотність;

загальне благополуччя;

тривожність;

алькогольна залежність;

взаємодія з соціумом;

суїцидальність;

депресивність;

сон.

Статті, які публікуватимуться, також поділені за категоріями:

турбота про себе;

запобігання самогубствам;

реакція горя;

якщо мій близький ветеран;

залежності;

сон;

депресія;

ПТСР;

соціальні контакти;

психологічна допомога;

тривога;

емоції.

Практичні рекомендації також поділені за схожими розділами.

Зазначається, що партерами проєкту виступає Міністерство у справах ветеранів, вебпортал "Дія" та всеукраїнська програма ментального здоровʼя за ініціативи Олени Зеленської "Ти як?". Також ресурс було створено завдяки Програмі реінтеграції ветеранів IREX за підтримки Державного департаменту США.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла про запуск таких соціальних послуг, яких раніше не існувало, і до яких тепер можуть долучитись громади. Серед них – створення Центрів формування життєстійкості, які в пілотному режимі вже працюють у деяких регіонах.