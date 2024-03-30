В Украине создан первый онлайн-ресурс психологической помощи для ветеранов: что он может

Состояние психического здоровья можно проверить онлайн

В Украине появился онлайн-ресурс, который может оказывать психологическую помощь всем нуждающимся. Называется он Marta (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis с англ. — Инструменты психологической адаптации и реабилитации и их анализ) и призван поддерживать как ветеранов войны, так и гражданских, которые столкнулись со сложными жизненными ситуациями.

Ресурс представило Министерство по делам ветеранов. Заметим, что сейчас функционирует пробная версия Marta.

"Этот ресурс разработан для защитников, защитниц и членов их семей. Благодаря проекту пользователи могут самостоятельно провести проверку своего психического здоровья и получить рекомендации по его улучшению здесь и сейчас", — говорится в презентации проекта.

Отмечается, что диагностическая система одобрена Сетью Травматического Стресса Европейского Колледжа Нейропсихофармакологии и Всеукраинской Ассоциацией Психосоматической Медицины. А диагностические инструменты, представленные на сайте, используются на регулярной основе для тестирования военных НАТО и Всемирной организацией здравоохранения.

Скриншот по ресурсу

Скриншот по ресурсу

На сайте можно пройти тест для оценки внутреннего состояния, а также получить практические советы, которые помогут справиться с психологическими нагрузками. При необходимости пользователю будут предоставлены контакты профессиональной помощи.

Диагностику ресурс проводит по нескольким направлениям:

посттравматический стресс;

стрессоустойчивость;

реакция горя;

одиночество;

всеобщее благополучие;

тревожность;

алкогольная зависимость;

взаимодействие с социумом;

суицидальность;

депрессивность;

сон.

Публикуемые статьи также разделены по категориям:

забота о себе;

предотвращение самоубийств;

реакция горя;

если мой близкий ветеран;

зависимости;

сон;

депрессия;

ПТСР;

социальные контакты;

психологическая помощь;

тревога;

эмоции.

Практические рекомендации также поделены по схожим разделам.

Отмечается, что партерами проекта выступает Министерство по делам ветеранов, веб-портал "Дия" и всеукраинская программа ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской "Ты как?" Также ресурс создан благодаря Программе реинтеграции ветеранов IREX при поддержке Государственного департамента США.

Ранее "Телеграф" писал, что министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала о запуске таких социальных услуг, которых раньше не существовало, и к которым теперь могут приобщиться общины. Среди них – создание Центров формирования жизнестойкости, которые в пилотном режиме уже работают в некоторых регионах.