Киянам прогнозують приморозки і дощі: погода в Києві на місяць

Квітень закінчиться сонячною погодою без опадів

Весна порадувала своїм теплом киян, проте є ймовірність, що цими днями будуть невеликі опади. В останні дні березня знову прийде сонечко, температура повітря буде поступово підійматися.

За прогнозами синоптиків, погода у квітні в Києві буде переважно весняною, з мінливою хмарністю та періодичними опадами. Це передає сайт "Meteo.ua".

У першій декаді місяця очікуються періодичні опади, але буде тепло. Температура повітря вдень буде підійматися в середньому до +13°…+15°, вночі опускатиметься до +8…+6°.

Почнеться друга декада квітня без опадів, але стане холодніше. Синоптики прогнозують приморозки вночі. Вдень стовпчики термометра підійматимуться до +9°…+11°, вночі падатимуть до +1°…-1°. У кінці декади місцями можливі опади. У столиці стане тепліше — вдень температура підійматиметься до +14°, вночі падатиме до +6°.

Третя декада місяця може початися з невеликих дощів. В середньому температура повітря вдень становитиме +15°…+17°, вночі +8°…+6°.

Закінчиться квітень сонячною погодою без опадів. Температура підійметься до +20°…+22°, вночі може падати до +10°…+8°.

Погода на 30 днів у Києві

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода до Великодня у Києві. Варто чекати перепадів температур та опадів, що є типовими для весни.