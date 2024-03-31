Метою росіян при обстрілі об’єктів енергетики є дестабілізація ситуації в енергосистемі і деморалізація українців — Міненерго

В Міненерго кажуть, що росіяни хочуть посіяти страх у іноземців

Метою масованих російських обстрілів енергетичної системи України є тотальний блекаут країни, дестабілізація системи і деморалізація всіх українців.

Про це в ефірі марафона "Єдині новини" сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник.

За його словами, ворог здійснює комбіновані атаки по генерації, по розподілу, транспортуванню електричної енергії, оскільки його метою, фактично, є тотальний блекаут.

"Об'єкти атаки роззосереджені по всій території України. Тому ми можемо сказати, що метою ворога є системна атака на об'єкти енергетики з метою не дати населенню забезпечити свої побутові потреби, дестабілізувати моральну ситуацію, адже інфраструктура є розвинена", — розповів заступник міністра.

Хоча ворог продовжує системно бити по всій території України, енергетики намагаються максимально мінімізувати наслідки ударів, аналізуючи попередні атаки.

Стосовно системи газопостачання Колісник зауважив, що газотранспортна система і ПСГ є стійкими, оскільки розраховані на значно більші проєктні потужності.

"Фактично, дії ворога скоріше націлені на те, щоб поселити певний страх у іноземців, дестабілізувати ситуацію. Але система на сьогодні працює стабільно, виконуються всі заявки на відбір та подачу газу. Ми робили певні прогнозування та навчання для того, щоб підготуватись до таких атак та зрозуміти всі потенційні ризики, вивчити їх", — додав він.

Як повідомлялося, за словами Міністра енергетики України Германа Галущенка 22 березня росія завдала наймасштабнішого удару по енергетиці країни з початку повномасштабного вторгнення, метою якого був повний блекаут країни.