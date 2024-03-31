Целью россиян при обстреле объектов энергетики является дестабилизация ситуации в энергосистеме и деморализация украинцев — Минэнерго

В Минэнерго говорят, что россияне хотят посеять страх у иностранцев

Целью массированных российских обстрелов энергетической системы Украины является тотальный блекаут страны, дестабилизация системы и деморализация всех украинцев.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" сказал заместитель министра энергетики Николай Колесник.

По его словам, враг совершает комбинированные атаки по генерации, по распределению, транспортировке электрической энергии, поскольку его целью фактически является тотальный блекаут.

"Объекты атаки рассредоточены по всей территории Украины. Поэтому мы можем сказать, что целью врага является системная атака на объекты энергетики с целью не дать населению обеспечить свои бытовые потребности, дестабилизировать моральную ситуацию, ведь инфраструктура развита", — рассказал зам. министра.

Хотя враг продолжает системно избивать по всей территории Украины, энергетики пытаются максимально минимизировать последствия ударов, анализируя предварительные атаки.

Относительно системы газоснабжения Колесник отметил, что газотранспортная система и ПХГ устойчивы, поскольку рассчитаны на значительно большие проектные мощности.

"Фактически действия врага скорее нацелены на то, чтобы поселить определенный страх у иностранцев, дестабилизировать ситуацию. Но система на сегодняшний день работает стабильно, выполняются все заявки на отбор и подачу газа. Мы делали определенные прогнозы и обучение для того, чтобы подготовиться к таким атакам и понять все потенциальные риски, изучить их", — добавил он.

Как сообщалось, по словам Министра энергетики Украины Германа Галущенко 22 марта россия нанесла самый масштабный удар по энергетике страны с начала полномасштабного вторжения, целью которого был полный блекаут страны.