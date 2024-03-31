"Підпишіть петицію": у популярному месенджері з’явилась нова шахрайська схема

Будьте обережні та придивляйтесь до посилань у повідомленнях

У популярному месенджері WhatsApp поширюється нова шахрайська схема. Користувачам надходять повідомлення з проханням підписати електронну петицію про присвоєння звання Героя України загиблому військовому-"родичу".

У СМС є посилання, проте щоб на нього увійти потрібно авторизуватись через WhatsApp. Як тільки користувач це зробить ― шахраї отримають доступ до його акаунту, повідомляє Центр протидії дезінформації.

При отриманні подібних повідомлень варто уважно придивитись до посилання. Зазвичай вони схожі на офіційні, але відрізняються одним чи двома символами.

Якщо ж повідомлення виглядає підозріло, у жодному разі не переходьте за посиланням. Одразу заблокуйте цей номер. На шахраїв можуть вказувати такі моменти:

відсутність інформації про загиблого родича (прізвище та ім’я, де служив, коли загинув);

дивна адреса посилання;

на новій вебсторінці потрібна авторизація через месенджер.

Якщо все ж таки ви стали жертвою шахраїв, то звертайтесь до кіберполіції. Обов’язково опишіть ситуацію та змініть паролі до своїх облікових записів.

Зловмисники регулярно вигадують нові шахрайські схеми. Нерідко вони прикриваються відомими українськими брендами. Наприклад, 8 березня шахраї намагались вкрасти гроші у волонтерки, представившись співробітником Monobank.

У лютому зловмисники зламали акаунти працівників Офісу омбудсмена. Невідомі писали родинам військовополонених та обіцяли прискорити процес визволення за певну плату.

Раніше "Телеграф" повідомляв про новий фейк росіян. Вони поширювали повідомлення, ніби "Укрпошта" випустила марки, присвячені теракту у "Крокус Сіті Холл".