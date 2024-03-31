"Подпишите петицию": в популярном мессенджере появилась новая мошенническая схема

Будьте осторожны и присматривайтесь к ссылкам в сообщениях

В популярном мессенджере WhatsApp распространяется новая мошенническая схема. Пользователям поступают сообщения с просьбой подписать электронную петицию о присвоении звания Героя Украины погибшему военному "родственнику".

В СМС есть ссылка, однако, чтобы войти нужно авторизоваться через WhatsApp. Как только пользователь это сделает – мошенники получат доступ к его аккаунту, сообщает Центр противодействия дезинформации.

При получении подобных сообщений следует присмотреться к ссылке. Обычно они похожи на официальные, но отличаются одним или двумя символами.

Если сообщение выглядит подозрительно, ни в коем случае не переходите по ссылке. Сразу заблокируйте этот номер. На мошенников могут указывать следующие моменты:

отсутствие информации о погибшем родственнике (фамилия и имя, где служил, когда погиб);

странный адрес ссылки;

на новой веб-странице требуется авторизация через мессенджер.

Если все же вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в киберполицию. Обязательно опишите ситуацию и измените пароли к своим аккаунтам.

Злоумышленники регулярно придумывают новые мошеннические схемы. Нередко они прикрываются известными украинскими брендами. Например, 8 марта мошенники пытались украсть деньги у волонтера, представившись сотрудником Monobank.

В феврале злоумышленники взломали аккаунты работников Офиса омбудсмена. Неизвестные писали семьям военнопленных и обещали ускорить процесс освобождения за оплату.

Ранее "Телеграф" сообщал о новом фейке россиян. Они распространяли сообщения, что "Укрпочта" выпустила марки, посвященные теракту в "Крокус Сити Холл".