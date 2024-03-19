Горе-"цілительці" із Сумщини загрожує 12 років в’язниці: обдурила українців на мільйони

Жінку звинувачують у шахрайстві у особливо великих розмірах

У Сумській області аферистка прикинулася "цілителькою" і виманила в онкохворої жінки 1,9 млн гривень. Загалом від рук шахрайки з "магічними здібностями" постраждали 12 людей.

Про це розповіли у Нацполіції Сумської області. 27-річну мешканку Охтирки вже затримано.

Аферистка в соціальній мережі розмістила оголошення про те, що нібито є цілителькою: вона має "надзвичайні магічні здібності", за допомогою яких вона може нібито вилікувати людину від будь-якої хвороби, покращити енергетику, провести різні ритуали й таке подібне. Щоб викликати довіру у потенційних клієнтів, аферистка розмістила підроблені відгуки про "якісну роботу".

Через деякий час до неї звернулася онкохвора жінка, яку аферистка переконала віддати за свої "послуги" 1 млн 900 тисяч гривень. Вона запевнила постраждалу, що допоможе позбавитися недуги, але цього так і не сталося.

Загалом правоохоронці встановили 12 осіб, які постраждали від псевдоцілительки з липня 2022 року до вересня 2023 року. Загальна сума збитків становила 4,1 млн грн.

Наразі шахрайку затримано та звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві затримали псевдоспівробітників ТЦК. Вони погрожували відправити заможних людей на фронт, але тут же пропонували розв'язати це питання.