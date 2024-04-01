Нашуміла вечірка дітей Кличка: чим займаються і як живуть син та донька мера Києва

Молодші діти Кличка Єлизавета та Максим показали у своїх соцмережах, як відриваються на вихідних

Український інформаційний простір сколихнуло "паті" дітей чинного мера Києва Віталія Кличка. Мережа вирує через відв’язну поведінку дітей градоначальника під час війни.

"Телеграф" пояснює, що це за історія. Також ми розповімо про те, як живуть і чим займаються діти Кличка.

З чого почався скандал

Молодші діти Кличка Єлизавета та Максим показали у своїх соцмережах, як відриваються у вихідні. Вони закотили відв’язну вечірку із друзями та записали її на відео.

Що було у відео

Ролик починається із приготування до вечірки. На кадрах видно, як молодь під веселу музику "вривається" до магазину на Smart Brabus (до речі, за даними ЗМІ, його вартість складає близько 45 тисяч доларів) та закуповуються міцним алкоголем.

Далі дія переноситься додому, де й відбувалася вся вечірка. Там молоді люди роблять коктейлі, наприклад, судячи з інгредієнтів (лікер Kahlua та горілка), одним із них був "Білий русскій". Ліза не соромилася демонструвати свої "принади" на камеру, від кадру до кадру, підкреслюючи їх пікантними позами.

Також діти не проґавили моменту для того, щоб похвалитися дорогими брендовими речами.

Хто був зображений на кадрах

На відео був 18-річний Максим Кличко.

21-річна Єлизавета Кличко.

Компанію дітям Кличко склав 24-річний Алек, який навчається з ними. Він, за припущеннями ЗМІ, є бойфрендом Єлизавети Кличко.

Де відбувається вечірка

Імовірним місцем проведення вечірки є Гамбург, де мешкає їхня мати Наталія Єгорова. На сімейних кадрах, які Єгорова регулярно публікує у мережі, часто видно саме цей будинок.

Що відомо про дітей Кличка

У 2022 році мер Києва Віталій Кличко оголосив, що розлучається із дружиною, співачкою Наталією Єгоровою. У шлюбі пара прожила 26 років і за цей час у них народилося троє дітей – сини Максим і Єгор-Даніель та дочка Єлизавета-Вікторія. На кадрах були зображені молодші діти Максим та Єлизавета. Про них докладніше:

Максим

Наймолодший у сім’ї. 18-річний хлопець жив у Великій Британії і навчався там у приватній школі. Максим займається баскетболом. Має громадянство США. Минулого року вступив до приватної старшої школи-інтернату Taft School в Америці, відомої своїми спортивними командами.

Єлизавета

Єлизавета-Вікторія Кличко навчається в одному з університетів Амстердама та вивчає психологію. Дівчина також займається спортом – плаванням. Також має громадянство США.

Крім того, у Віталія Кличка є ще син - Єгор. Він також має громадянство США, і деякий час проживав у Майамі, а зараз навчається в Лондонській школі економіки, де вивчає глобальний менеджмент. На відео з Гамбурга він не був помічений.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що історичну будівлю зі "списку Кличка" знесли заради нового ЖК.