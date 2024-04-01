Очевидною помилкою було призначати Юрія Гусєва послом в Азербайджан, — експерт

Призначення Юрія Гусєва представляти Україну послом в Азербайджані – очевидна помилка.

Про це у Facebook пише Олександр Кочетков, політичний аналітик та фахівець у сфері виробництва ракет.

Він нагадав, що Юрія Гусєва звільнили з посади генерального директора АТ "Укроборонпром" у 2023 році. А вже у лютому 2024 року призначили послом в Азербайджан.

"Після звільнення з оборонки його намагалися проштовхнути послом в Чехію, яка є провідним для України збройним хабом. Але, очевидно, чехи знають про бурхливу діяльність нашого фігуранта і тому агреман на нього не дали.

А от з Азербайджаном вийшло: дивно, але там Гусєва погодили. Цікаво, що криється за таким рішенням президента Ільхама Алієва? Персонаж, на якому печатки ставити нема де, скоро поїде послом у Баку. І це призначення Юрія Гусєва представляти Україну в Азербайджані – очевидна помилка. Бо хто знає, яких дров він там наламає. А відносини з Азербайджаном для України дуже чутливі. Країна має велике регіональне значення, є важливою в стосунках з Туреччиною, тощо", – пише експерт.

За його словами, наші оборонні державні структури хворі на якусь заразну невиліковну хворобу. Зараз шириться скандал: "Укроборонпром" змушений проводити внутрішнє розслідування стосовно свого першого заступника Юрія Пащенка (є відповідний наказ гендиректора Г. Сметаніна). Вийшло резонансне журналістське розслідування щодо сумнівного збагачення Олександра Пащенка, сина першого заступника оборонного відомства.

"Там повний неджентльментський набір: і великі рахунки у банках, і декілька люксових авто, і квартири у Києві, і земельна ділянка, а ще й дорога круїзна яхта на додачу… у 2015 році О. Пащенко був призначений очільником харківського "ФЕДу", який є стратегічним підприємством "Укроборонпрому". І за якимось дивним "збігом" Пащенко-старший (був теж заступником гендиректора концерну) якраз входив у склад конкурсної комісії", – зазначає Кочетков.

Своєю чергою, Юрія Гусєва у 2016 році через підозру у корупції звільнили з посади заступника міністра оборони, нагадує аналітик.

"Що Пащенки, що Гусєв – продовжили успішну кар’єру в оборонній сфері. Юрій Пащенко згодом очолив одне з підприємств "Укроборонпрому", а нині є заступником гендиректора. Юрій Гусєв у 2020-2023 рр. став у керма всього "Укроборонпрому". Призначенню його туди, як подейкують, сприяв впливовий друг Давид Арахамія", – нагадує він.

На посаді гендиректором "Укроборонпрому" Гусєва теж супроводжували скандали. Наприклад, щодо створення спільного з канадцями патронного заводу, який так і не був збудований. А ще у зв’язку з незадовільним випуском безпілотників.

"Як ракетник, я знаю, що з посади Гусєва прибрали після того, як він завалив розробку тактичного ракетного комплексу. І коли громадяни запитують: як так, що ракетна держава Україна не в змозі атакувати ворога власними балістичними ракетами середньої дальності, то в цьому велика частка провини саме Юрія Гусєва", – коментує Кочетков ідею призначення Гусєва послом в Азербайджан та скандали в оборонці.

Він певен, що службова перевірка у "Укроборонпромі" підтвердить недоброчесність обох Пащенків – і батька, і сина. Але Олександру нічого не загрожує – він є завзятим бійцем у "батальйоні Монако", і ще, за чутками, продовжує пропонувати західним бізнесменам "порішати все, що, треба" у оборонній сфері України. Але й Юрій може уникнути серйозних наслідків, і теж мабуть відправиться повноважним послом у якусь безпечну країну, подалі від війни, прогнозує аналітик.

"Як Юрій Гусєв. Як Олексій Данилов. А це вже системна проблема. Тому що людина, яка виявилась неспроможною, або неадекватною, або і те, і те разом, на попередній відповідальній посаді, продовжить лажати і ганьбити Україну і на дипломатичному фронті. А там дилетантство, недоброчесність і глупство загрожують країні не меншими втратами, ніж у оборонці", – пояснив Кочетков.